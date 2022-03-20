Кваркенский район, Оренбургская область, , 13:55 — REGNUM Погибшие от отравления метиловым спиртом жители Кваркенского района Оренбургской области приобрели алкоголь в долг. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Алкоголь

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Установлено, что сосед погибших приобрёл этот товар без акцизных марок в Орске на одной из торговых баз. Это произошло в 2021 году. А накануне пять бутылок он отдал соседям для празднования дня рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в частном доме отравились четыре человека. Трое из них погибли.

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