Кваркенский район, Оренбургская область, 20 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Погибшие от отравления метиловым спиртом жители Кваркенского района Оренбургской области приобрели алкоголь в долг. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

jarmoluk Алкоголь

Установлено, что сосед погибших приобрёл этот товар без акцизных марок в Орске на одной из торговых баз. Это произошло в 2021 году. А накануне пять бутылок он отдал соседям для празднования дня рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в частном доме отравились четыре человека. Трое из них погибли.