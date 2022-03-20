Донецк, , 13:51 — REGNUM 210 человек получили пенсии в освобожденных населенных пунктах Староигнатьевка и Андреевка, еще 4 жителя получили соцпособия. Об этом 20 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В освобожденных Староигнатьевке и Андреевке осуществлена выплата пенсий 210 получателям, ещё 4 человека получили социальные пособия», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева.

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