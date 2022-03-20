Москва, 20 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Врачи вновь ввели в медикаментозную кому лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за ухудшения его состояния. 20 марта об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

По данным телеканала, состояние политика ухудшилось в последние сутки. Отмечается, что у него начался сепсис. После этого врачи снова ввели его в медикаментозную кому.

Владимир Жириновский был госпитализирован из-за вызванных COVID-19 осложнений в начале февраля 2022 года. Он был подключен к аппарату ИВЛ и введён в состояние медикаментозного сна. В начале марта сообщалось об улучшении состояния политика.