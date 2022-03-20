Тула, , 13:44 — REGNUM Два человека погибли в результате пожаров в Богородицком и Ефремовском районах Тульской области 19 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

В селе Иевлево Богородицкого района пожар произошёл в частном жилом доме, погиб мужчина 1958 года рождения, который проживал там.

В Ефремове также 19 марта произошёл пожар в квартире жилого дома. Погиб хозяин квартиры, 1964 года рождения.

По фактам гибели людей следственные органы начали проверки. По предварительным данным, причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем при курении.