Орел, 20 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Дополнительные средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Орловской области будут выделены из бюджета региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области 20 марта, распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

«В целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и укрепления материально-технической базы бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области из областного бюджета выделят 2 млн 264 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Так, 520 тысяч рублей будет направлено на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора городской больницы им. С. П. Боткина. Ещё 540 тыс. рублей выделят на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора в Ливенской ЦРБ. На благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта Ливенской ЦРБ в с. Круглое Ливенского района выделят 425 тысяч рублей. На разработку проектно-сметной документации на устройство ограждения Глазуновской ЦРБ выделят 375,8 тыс. рублей, 70,8 тыс. рублей — на капремонтинфекционного корпуса Болховской ЦРБ. Ещё 332,3 тыс. рублей направят на разработку проектно-сметной документации на устройство забора вокруг здания поликлиники № 3 в Орле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Орловской области подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона средств на изготовление паспортов на лифты в медицинском центре — долгострое.