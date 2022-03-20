Москва, , 13:36 — REGNUM Предложивший немцам сократить потребление мяса министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир также мог бы посоветовать им меньше дышать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта в своём Telegram-канале.

Мария Захарова МИД РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Ранее в интервью журналу Der Spiegel министр сельского хозяйства Германии заявил, что Россия использует поставки продовольствия в качестве орудия экономической войны. Он посоветовал соотечественникам не закупаться впрок и сократить потребление некоторых продуктов.

«Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», — порекомендовал Оздемир.

Захарова развила эту идею и предложила пойти дальше.

«Жаль, он не рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — прокомментировала Захарова.

Антироссийские санкции стран ЕС и ответные экономические меры России привели к резкому росту цен на газ и горюче-смазочные материалы в Европе. Также в некоторых странах ЕС возникли сбои с поставками ряда продовольственных товаров.