Уфа, , 13:33 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхаковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный арбитр — Константин Аверьянов.

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич, Алексей Никитин, Константин Плиев, Руслан Фищенко, Филип Мрзляк, Тиагу Родригеш, Эрвинг Джо Ботака-Иобома, Вячеслав Кротов, Дилан Ортис, Гамид Агаларов.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Евгений Черной, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Юрий Газинский, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Алексей Ионов, Владимир Ильин.