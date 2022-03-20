Орел, , 13:29 — REGNUM Средства на изготовление паспортов на лифты в многопрофильном медицинском центре Орловской областной клинической больницы будут выделены из резервного фонда Орловской области. Как сообщили в пресс-службе облправительства 20 марта, распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Медицинский центр в Орле, строящийся с 2008 года Фото пресс-службы правительства Орловской области

Для выполнения работ по изготовлению паспортов на лифты в многопрофильном медицинском центре выделят 149,7 тысяч рублей. Соответствующие изменения в бюджетную роспись облбюджета поручено внести департаменту финансов региона.

Как напоминает ИА REGNUM, речь идёт о медицинском центре-долгострое, получившем в СМИ название «титаник» — его строительство началось в 2008 году, с тех пор сменились три губернатора, но объект так и не сдан. В сентябре 2020 года был назван новый срок завершения долгостроя — 2024 год, на работы выделили 3,5 млрд рублей.

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