Москва, , 13:26 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Иван Обляков, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Бахтиер Зайнутдинов, Хорхе Карраскаль, Юсуф Языджи.

«Рубин»: Юрий Дюпир, Силвие Бегич, Монтассар Талби, Александр Ломовицкий, Георгий Зотов, Леон Мусаев, Илья Самошников, Константин Кучаев, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия, Герман Онугха.

Бригада арбитров: Кирилл Левников | Андрей Веретешкин | Егор Болховитин | Ян Бобровский | Игорь Панин.

На данный момент ЦСКА с двенадцатью победами и 39-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 25-ю очками располагается на десятой строчке.