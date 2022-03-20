Москва, 20 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. На Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и сопротивляется нелегитимному режиму, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Александр Погожев ИА REGNUM Тиски и струбцины

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«Киевский режим совершил очередной неправовой шаг: приостановил деятельность оппозиционных политических партий. Эти действия политики запрещенных партий уже расценили как диктаторские. Продолжаются … преследования оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов. Причем задержанные перестают выходить на связь, родственники беспокоятся о безопасности близких, о возможности применения к ним пыток. У писателя и журналиста Яна Таксюра спецслужбы провели обыск, похитили деньги. Задержана известная украинская правозащитница и антифашистка Елена Бережная. Известно, что ранее она неоднократно писала о разгуле фашизма в своей стране», — рассказал Брод РАПСИ.

По его словам, очевидно, что на Украине преследуются исключительно те, кто распространяет объективную информацию о происходящем в стране, кто владеет данными «о произволе, который царил в стране в течение восьми лет», кто сопротивлялся нелегитимному режиму.

«СБУ проводит массовые проверки и аресты украинцев, кто хочет эвакуироваться в Россию. Эти меры также являются нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства в пределах каждого государства», — отмечает он.