Курган, 20 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 20 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 35 человек, выписались по выздоровлении 170. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Всего за сутки выявлен 265 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 20 марта выявлено 98 599 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 94 701 человек, скончались 1316 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).