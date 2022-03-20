Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли ещё более 12 тыс. беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины. Об этом 20 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что всего в Ростовскую область с 18 февраля эвакуировано более 250 тыс. человек. Люди отправляются к родственникам и близким, остаются в пунктах временного размещения или уезжают в другие регионы России. Беженцам выплачивают по 10 тыс. рублей на человека в качестве единовременной помощи.