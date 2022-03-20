Воронеж, 20 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Воронежскую область после 17-градусных мартовских морозов придёт резкое потепление — уже с 21 марта, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Весна в Воронеже

Если ещё в ночь на 20 марта в Воронеже температура опускалась до — 11 градусов, то уже днём температура составляет около нуля. В ночь на 21 марта, по прогнозу, будет не ниже двух градусов, а днём воздух прогреется уже до +5.

С 22 по 24 марта ночная температура будет чуть ниже нуля, а вот днём воздух будет прогреваться до 6−7 градусов тепла. При этом в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, будет солнечно, с переменной облачностью.