Киев, , 13:17 — REGNUM Вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева. Об этом заявила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Власти ЛНР получили подтверждение того, что на протяжении восьми лет Украина, «абсолютно презрев нормы международного права», собиралась применить химоружие, добавила она.

«Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация привела бы к катастрофическим последствиям», — подчеркнула она.