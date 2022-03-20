Улан-Удэ, 20 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Бурятии с начала марта закрыли три ледовые переправы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, из эксплуатации выведены две переправы в Окинском районе и единственная ледовая дорога в Улан-Удэ.

ГУ МЧС по Бурятии В Бурятии закрыты три ледовые переправы

«Перед переправами выставлены запрещающие проезд знаки, подъезды к зимнику заблокированы с обеих сторон», — отметили в ведомстве.

Таким образом, в настоящее время в региона продолжают действовать десять переправ в Прибайкальском, Баргузинском, Муйском и Селенгинском районах.

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