Москва, , 12:59 — REGNUM Целью военной кампании США в Ираке было раздробление страны, а затем — всего Ближнего Востока, на маленькие государства, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы были десятки мелких государств, над всеми доминировал бы Израиль», — отметил он в интервью с РИА Новости.

Властям США не удалось добиться цели, добавил он.