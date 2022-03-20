Москва, 20 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Целью военной кампании США в Ираке было раздробление страны, а затем — всего Ближнего Востока, на маленькие государства, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы были десятки мелких государств, над всеми доминировал бы Израиль», — отметил он в интервью РИА Новости.

Властям США не удалось добиться цели, добавил он.