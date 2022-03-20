Москва, , 12:59 — REGNUM Ассоциация анимационного кино России начала разработку дорожной карты по замещению иностранного программного обеспечения (ПО) для производства мультипликационного кино. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова агентству ТАСС.

Неделя российской анимации в Пекине © Экспоконтент

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Мастусова объяснила, что необходимость создания собственного ПО для художников-мультипликаторов обострилась в условиях ограничений поставок лицензионных программ рядом разработчиков. В настоящее время Ассоциация анимационного кино проводит семинары и круглые столы с представителями индустрии, которые позволяют определить лучшие отечественные решение в этой сфере.

Далее ассоциация разработает дорожную карту по импортозамещению иностранного ПО для мультипликации. Планируется, что дорожная карта будет готова в ближайшие недели.

Мастусова добавила, что российские студии анимации планируют развивать сотрудничество с коллегами из Китая и стран Латинской Америки. В частности, в начале апреля анимационные студии из России и Аргентины обсудят возможности совместного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске проведут международный фестиваль анимации