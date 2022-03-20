Тверь, , 12:58 — REGNUM Мероприятия ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта, пройдут в Твери в Доме поэзии Андрея Дементьева и Тверском академическом театре драмы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тверь. Россия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Доме поэзии Андрея Дементьева запланировано проведение мастер-классов от российских поэтов — членов жюри конкурса «Зелёный листок». Также состоятся уроки по технике речи с участием артистов Тверского драмтеатра, выступления молодых поэтов, запланирован и открытый микрофон. В рамках Дня поэзии состоится круглый стол с участием руководителей крупнейших литературных музеев России, темой которого станет развитие региональных музеев классиков русской литературы.

В рамках Дня поэзии состоится торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Так, в номинации «Молодой поэт» премии удостоена студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунов за книгу стихов «Мой белый сад». В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» победителем признана директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова за проект «Мой гений веки пролетит…».

Также на сцене Тверского академического театра драмы зрителям представят спектакль «Флейта-Позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского, поставленная народным артистом РФ Вениамином Смеховым — в спектакле вместе с ним примут участие артисты Театра на Таганке.