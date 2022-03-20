Бухарест, , 12:55 — REGNUM По меньшей мере, два человека пострадали в результате пожара на одной из туристических баз в уезде Брашов (Центральная Румыния). Об этом 20 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло 20 марта около 10:00 по местному времени (11:00 мск.) в одном из подсобных помещений. При этом огонь быстро распространился на прилегающие территории, включая жилые строения.

Причины инцидента устанавливаются. Расследованием обстоятельств происшествия занимается следственная комиссия Брашова.