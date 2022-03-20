Асиновский район, Томская область, 20 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Асиновском районе Томской области произошёл пожар, в результате которого погибла женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло вечером 19 марта в посёлке Причулымский.

les_fendaillous Огонь

К моменту приезда пожарных горел двухэтажный нежилой дом. Спасатели вытащили из помещения мужчину 1957 года рождения и женщину 1962 года. Ещё одну женщину 1984 года рождения спасти не удалось.

В ликвидации возгорания были задействованы десять человек и три единицы техники. Пожар был потушен спустя полчаса на площади около 12 кв. метров. В доме обгорели стены, а также вещи.

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