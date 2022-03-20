Киев, 20 марта 2022, 12:52 — REGNUM На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии (ВСУ), сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
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В частности, погибли Гия Бериашвили (погиб в городе Ирпень), Бахва Чикобава (погиб в Мариуполе), Давид Ратиани (погиб в городе Ирпень).
«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие ВС страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечается в сообщении.