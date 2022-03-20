Великий Новгород, 20 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Фура опрокинулась и сгорела на участке платной федеральной трассы М-11 в Новгородской области. Движение на участке затруднено, передает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM ДТП на трассе М-11

ДТП произошло около полудня 20 марта на трассе М-11. Груженая фура опрокинулась на стороне дороги в направлении Санкт-Петербурга и загорелась. На месте в обе стороны образовался затор, работают пожарные и спасатели.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем и врезался в отбойник.

«Водителя успели вытащить до возгорания автомобиля»,— рассказали очевидцы.