Воронеж, 20 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате автоаварии в Воронежской области 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на на 213 километре автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск» около 10:10. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигался на запрещающий сигнал светофора столкнулся с двигавшимся на встречу ВАЗ-21 093, которым управлял 65-летний водитель. В результате водитель ВАЗ-21 093 и его пассажир, 60-летняя женщина, были госпитализированы с травмами.

По факту аварии полиция начала проверку.

Всего за сутки в Воронежской области было зарегистрировано 116 ДТП, в двух ДТП травмы получили три человека.