Иркутск, 20 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Иркутске 20 марта возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки — 14-летней Любови Воронцовой. Подробности сообщает региональное СУ СК России.

СКР В Иркутске пропала школьница — Любовь Воронцова.

По версии следствия, днем 18 марта девочка ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Установлено, что на уроках ребёнка не было. На розыск восьмиклассницы мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы русые, стрижка каре. Несовершеннолетняя была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах ботинки на платформе черного цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту пропажи двоих человек — таксиста из республики и жительницы Северной Осетии, которые исчезли по пути из аэропорта в Грозном 6 февраля.

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