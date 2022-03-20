Воронеж, 20 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Воронеже полицейские нашли живой 11-летнюю школьницу, которая 19 марта ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, в период отсутствия преступления в отношении неё не совершались», — уточнили в следственном ведомстве.

Вместе с тем, следственные органы начали проверку в связи с происшествием.

11-летняя девочка ушла из дома накануне, 19 марта, домой вовремя не вернулась. Ребёнка искали всю ночь. По данным местным СМИ, девочка ночевала у подруги.