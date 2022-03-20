София, , 12:39 — REGNUM Сотни человек собрались 19 марта в центре столицы Болгарии Софии с требованием к болгарскому правительству отказаться от идеи предоставления военной помощи Украине. Об этом 20 марта сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, организаторами мероприятия стали представители болгарской оппозиционной партии «Возрождение». Активисты развернули плакаты с надписями «У нас — свой путь!» и «Долой американское влияние!». По некоторым данным, манифестанты также выступили против инициативы министра обороны США Ллойда Остина, который предложил Софии выделить Киеву несколько военных самолетов.

«Мы не хотим, чтобы болгарское оружие убивало с подачи Америки братские народы Украины и России, — заявил глава «Возрождения» Костадин Костадинов. — Войны между Украиной и Россией на Украине нет!».