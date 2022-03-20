Москва, , 12:37 — REGNUM Правительство России расширило возможности регионов по использованию средств, высвобождаемых в рамках реструктуризации бюджетных кредитов. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Среди таких направлений — проектирование объектов инфраструктуры, подключение жилых домов и предприятий к инженерным сетям. Потраченные на это средства будут учитываться при оценке исполнения принятых регионами обязательств», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Принятое решение поможет ускорить создание инфраструктуры.

По условиям реструктуризации, с 2021 по 2024 гг. регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, с 2025 по 2029 гг. — выплачивать остаток долга равными долями.

Предусмотрена также возможность досрочного погашения задолженности.