Доха, 20 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, а также старшего тренера сборной России по спортивной гимнастики Валентину Родионенко и тренера Игоря Калабушкина.

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«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год», — цитирует Родионенко ТАСС. Окончательное решение по дисквалификации будет принято в конце марта.

Ранее сообщалось, что FIG планирует дисквалифицировать Ивана Куляка за поведение на церемонии награждения во время этапа Кубка мира в Дохе. На церемонию награждения Куляк вышел с буквой Z на форме.