Донецк, 20 марта 2022, 12:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 и 152 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 — н.п. Георгиевка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущен 1 снаряд калибра 152 мм, и 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось что 98 населенных пунктов, включая Угледар, находятся под контролем войск ДНР.
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