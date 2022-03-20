Москва, 20 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Производство питания для космонавтов в России является полностью автономным, заявил директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский. 20 марта об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чемоданчик с космической едой

Добровольский рассказал, что при производстве питания для космонавтов применяются только отечественные продукты и сырьё. Таким образом, введение санкций в отношении России никак не повлияло на производство космического питания.

Большая часть рациона космонавтов состоит из сублимированных продуктов. Такие продукты получаются путём удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума.

Эта технология повышает срок хранения продуктов до нескольких лет без потери пищевых свойств. Часть продуктов доставляется на Международную космическую станцию в обычном виде в консервных банках.

После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и США ввели санкции в отношении предприятий российской космической отрасли. В ответ Роскосмос отказался предоставлять ракеты для британской компании OneWeb и прекратил сотрудничество по проведению пусков российских носителей с космодрома Куру во Французской Гвиане.