Москва, , 12:28 — REGNUM Безработным расширен доступ к соцконтрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба правительства России.

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«Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта», — говорится в сообщении.

Соцконтракт — специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, устроиться на работу, развить личное подсобное хозяйство, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Соцконтракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.