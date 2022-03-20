Краснодар, , 12:26 — REGNUM Концессионные соглашения о строительстве двух школ заключили администрации кубанских городов Армавир и Новороссийск. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе администрации края. Второй стороной соглашения выступило ООО «ПроШкола».

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Концессионные соглашения предусматривают ввод в строй в 2023 году двух новых школ в Армавире и в Новороссийске на полторы тысячи мест каждая — в рамках государственно-частного партнерства.

«На региональном и муниципальном уровнях была проведена масштабная работа по подготовке концессионных соглашений. Это уникальный опыт для края. Строительство школ позволит создать дополнительные учебные места, которые нужны нашим городам», — прокомментировала заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Анастасия Шишмарева.

В Армавире новых школа будет построена появится на улице Заполярная, в Новороссийске — на улице Котанова.

Отметим, что в 2022 году всего на территории Краснодарского края планируется построить 17 новых школ.