Манчестер, Великобритания, 20 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. 24-летний универсальный нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии по футболу Габриэль Жезус, как сообщает издание Daily Star, может продолжить карьеру в Италии.

Football.ua Габриэл Жезус

По информации источника, «горожане» готовы отпустить Жезуса, если туринский «Ювентус», заинтересованный в подписании бразильца, заплатит 77 миллионов евро.

В текущем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 28-ми матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых набрал 15 (6+9) очков по системе гол+пас и получил две желтые карточки.

«Манчестер Сити» выкупил Габриэля Жезуса у «Палмейраса» 1 января 2017 года за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.