Анапа, Краснодарский край, 20 марта 2022, 12:20 — REGNUM Кубань радушно встретила лидеров молодёжного казачьего движения России. Во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе 60 молодых казаков из 12 реестровых казачьих войск встретились на площадке профильной смены «Атаманы XXI века».

Казачество
Казачество
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Казачество
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Казачество
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Кубань радушно принимает молодых казаков
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Молодые казаки
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Молодые казаки со всей России приехали на Кубань
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Наследники казачьей славы
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«Именно от того, насколько всесторонне и глубокого будете подготовлены вы, будущие атаманы казачьих обществ, уже сегодня зависит судьба казачьего движения в России, и в конечном счете, судьба Родины. Вы — надежда и будущее российского казачества!» — сказала куратор профильной смены «Атаманы XXI века», главный специалист отдела патриотического воспитания, казачьего образования и традиционной казачьей культуры Всероссийского казачьего общества Марина Булатова.

«Атаман должен быть не только воином, но и грамотным управленцем, воспитателем, вдохновителем, лидером и вести за собой. И стремиться к тому, чтобы соответствовать уровню батьки-атамана, воина, управленца, экономиста. Ваша главная задача — не только защищать страну, но и приращивать территории, укреплять экономику регионов», — отметил заместитель директора представительства ВДЦ «Смена» в Москве Андрей Величко.

В первый день работы смены для ребят проведено интерактивное занятие «Как вести за собой. Лидерские качества атамана XXI века». Затем молодежные лидеры выбрали атамана в ходе интерактивных занятий «Казаки России. Казачья демократия. Выборы атамана». Молодые казаки стремятся развивать в себе лидерские качества и стать грамотными управленцами.

«Быть атаманом для меня очень ответственно. Хочу стать опорой своим сподвижникам и ставить их на правильный путь», — отметил Даниил Горошев из Тюменской области.

ИА REGNUM сообщало, что по 31 марта на Кубани обучение пройдут 60 ребят из учебных заведений, реализующих казачий компонент.

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