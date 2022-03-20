Москва, , 12:17 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы минсельхоза ФРГ Джема Оздемира, призвавшего немцев есть меньше мяса и рыбы «ради борьбы с Россией».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«И это ведь только часть правды… Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала она в Telegram-канале.

Ранее министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, якобы «использует поставки продовольствия в качестве оружия».