Красноярск, 20 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае в январе 2022 года 981 пара связала свои отношения узами брака. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, это на 6,1% меньше, чем за первый месяц 2021 года.

Развод

«Расторгли семейные отношения в текущем году 1 030 пар. Число разводов по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1,5%», — добавили в службе статистики.

Таким образом, число разводов в регионе превысило количество бракосочетаний на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, что за тот же период времени в Красноярском крае умерли 4134 человека, родилось 2074 ребёнка. Естественная убыль населения составила 2060 человек.