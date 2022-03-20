20 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Глава минсельхоза ФРГ Оздемир своим призывом к соотечественникам есть меньше мяса назло Путину взорвал соцсети. Люди говорят, давно так не смеялись.

Светлана Шаповалова, , 14:12 — REGNUM Слова министра сельского хозяйства Германии — вегетарианца Джема Оздемира о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина», подняли на смех в соцсетях. Тон комментариям задала представитель МИД РФ Мария Захарова, написавшая в своём телеграмме:

Альберт Анкер. Натюрморт

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир: «Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина». И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так».

»Меньше ешьте, меньше ездите на машинах, меньше мойтесь и не раздевайтесь дома — всё, чтобы Путину назло, а? Что? Ох, прав был Лавров, ох и прааав», — заметил М. А.

«Пусть назло русским перестанут пить, есть, мыть посуду, смывать за собой, ездить на машинах… Мы хоть поржем», — поддерживает Олеся.

«Это называется: «Отморожу уши назло бабушке!» Маразм крепчает», — считает Марина Харитонова.

«А почему он не предложил вегетарианцам не есть овощи, которые ест Путин? Это было бы отказ от еды, которую ест Путин. Хитрый манипулятор этот чиновник. Предлагает отказаться от того, чем сам не пользуется. Пусть он откажется от овощей, чтоб не есть, как Путин, те же овощи. Слабо? А вообще этот чиновник прошёлся под англосаксов. Кукла на верёвочке этот министр продовольствия, который служит США и Британии», — поделилась мнением З.

Джем Оздемир Heinrich-Böll-Stiftung

«В принципе, назло русским немцы могут и вовсе не кушать. Мы не против», — замечает Ф.

«И закаляться ещё нужно. Понизить регламент температуры в доме», — замечает Яков.

«Не ешьте. Нам больше достанется», — предлагает Владислава Михеева.

«Да вообще пусть от еды откажутся! Ради борьбы с Путиным можно и фотосинтезом питаться», — иронизирует Дмитрий Фураев.

«Им это полезно, пусть поголодают. Ради «борьбы с Путиным» можно ещё попу камнем вытирать — экономить бумагу. И на самокатики пересесть — скоро бензин им будет не по карману», — поддерживает О.

«Им ещё надо поменьше расходовать бензин и не пользоваться газом», — напоминает Евгений.

«Это Оздемир так морально готовит население к голоду? Ничего себе…» — отметил Евгений Мокшанов.

«Сначала убавить тепло в своих квартирах, теперь не ешьте — назло Путину. Боюсь, как бы в ФРГ не сказали умереть своим жителям, чтобы не быть зависимыми от России», — поделился мнением Евгений.

«Самым эффективным способом борьбы с Путиным признан способ не дышать. Гарантия 100% — больше Путин вас не побеспокоит», — поддерживает Александр Александров.

«Всё верно. Меньше едят — меньше гадят», — считает Игорь Шаталин.

«Жаль, что западные министры и правители не поняли главного. Нужно меньше гадить — это будет их самый лучший вклад», — развивает тему Ольга Дорошина.

«Старуха Европа в крутой деменции! И это ведь не предел», — считает Клеопатра.

«Самый сильный удар по России — запрет на размножение всем, кто ее не любит!» — считает Даниил Качалин.

«Посмотрите на лица правителей европейских стран, это же уроды, все имеют явные отклонения. При том, что у них всё в шоколаде, морды всегда недовольные, злые. Конец пришел Европе, покупаем попкорн и наблюдем», — написала Наталья Янкина.

«Если Бог хочет наказать — он лишает разума! Запад безумен…» — считает Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным», министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил в интервью Spiegel.

Читайте также: Немецкий министр призвал есть меньше мяса, чтобы бороться с Путиным