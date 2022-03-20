Луганск, 20 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений в ЛНР за минувшие сутки ВСУ потеряли 160 человек личного состава. Об этом 20 марта передает Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Также украинские войска выпустили по территории ЛНР более 40 снарядов и мин калибра 122 мм и 120 мм.

Ранее сообщалось, что украинские войска 19 марта отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном.