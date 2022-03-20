Мюнхен, Германия, 20 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. 35-летний голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер побил рекорд экс-вратаря Оливера Кана по количеству побед в чемпионате Германии.

Steindy Мануэль Нойер

«Бавария» в матче 27-го тура Бундеслиги разгромила берлинский «Унион» со счетом 4:0. Таким образом, теперь в активе Мануэлья Нойера стало 311 побед. Для достижения этого результата немцу потребовалось 460 матчей.

В текущем сезоне Мануэль Нойер принял участие в 22-х матчах чемпионата Германии, в которых пропустил двадцать мячей. Восемь раз голкиперу удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Нойер выступает за «Баварию» с 1 июля 2011 года после перехода из «Шальке-04» за 30 миллионов евро. Контракт голкипера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.