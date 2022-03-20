Монако, 20 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Как сообщает французское издание Foot Mercato, руководство «Монако» готово отпустить 22-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро.

Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, на Тчуамени претендуют «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и «Ливерпуль». В случае заключения сделки, бывший клуб футболиста «Бордо» получил от «Монако» 20% от суммы трансфера.

Тчуамени выступает за «Монако» с 29 января 2020 года после перехода из «Бордо» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника «монегасков» составляет 40 миллионов евро (transfermarkt).

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 41-м матче за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.