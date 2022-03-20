Ла-Пас, , 12:01 — REGNUM Один из крупнейших зоопарков Болгарии — Центр натуралиста в Бургасе на юго-востоке страны ожидает самое масштабное пополнение в своей истории. Об этом 20 марта сообщает БТВ.

Согласно официальной информации, на данный момент почти все питомцы центра ожидают потомства.

«Уже на днях на свет появится малыш уникальной оленьей антилопы, а в течение ближайшего месяца планируются пополнения в семействах лам, кенгуру, приматов и каракалов», — говорится в заявлении зоопарка.

В данный момент специалисты не могут объяснить масштабов подобного явления. Ранее своеобразный «бэби-бум» в зоопарках Болгарии наблюдался в 80-х годах прошлого века.