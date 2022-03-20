Ростов-на-Дону, 20 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, по последним данным, занятость коечного фонда составляет 61,6%. Лечение в инфекционных стационарах получает 1221 пациент, в тяжёлом состоянии находятся 19 человек. Если следовать простым математическим расчётам, то в настоящее время в Ростовской области функционирует менее 2 тыс. ковидных коек.

На амбулаторном лечении остаются 8799 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области коечный фонд был сокращён до 4,1 тыс. мест.