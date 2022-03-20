Оренбург, 20 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Оренбурге ушёл из жизни бывший руководитель горизбиркома Анатолий Ступников. Ему было 75 лет, сообщили журналистам в мэрии.

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Комиссию он возглавлял в 1998 — 2011 годах. А трудовую деятельность начал в 1964 году. Работал, в частности, инструктором Оренбургского райкома ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом Оренбургского горкома КПСС и т.д.

На период его руководства избиркомом пришёлся ряд ключевых изменений избирательного законодательства, в том числе и отмена прямых выборов главы Оренбурга. Прощание со Ступниковым состоялось 20 марта.