Белград, , 11:55 — REGNUM Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена звезда» во время игры команды развернули огромные баннеры с перечнем стран, пострадавших от военной агрессии США и блока НАТО. Об этом сообщает сербский портал Novosti.

Столтенберг. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сербские болельщики устроили акцию время матча клуба «Црвена Звезда» с шотландской командой «Рейнджерс». Они развернули шесть баннеров, на пяти из которых были перечислены пострадавшие от американской внешней политики страны и год начала военного конфликта:

Корея 1950, Гватемала 1954, Индонезия 1958, Куба 1961, Вьетнам 1961, Конго 1964, Лаос 1964, Бразилия 1964, Доминиканская Республика 1965, Греция 1967, Аргентина 1976, Никарагуа 1981, Гренада 1984, Филиппины 1989, Панама 1989, Ирак 1991 и 2003, Республика Сербская 1995, Судан 1998, Югославия 1999, Афганистан 2001, Йемен 2002, Сомали 2006, Ливия 2011 и Сирия 2011.

На последнем баннере размещена цитата из песни Джона Леннона «All we are saying is give peace a chance» (Всё, что мы говорим — дайте миру шанс). Портал Novosti отмечает, что таким образом сербские болельщики обошли ограничения УЕФА. На матчах этой лиги болельщики могут размещать баннеры политического содержания только с призывом к миру.