Белгород, 20 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Воронежскую область из Белгородской области автобусами отправлены около 240 эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины — 19 марта люди прибыли в Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородской области

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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В Воронежской области часть прибывших разместили на базе отдыха «Маяк», часть — в отеле «Премьер».

Как сообщало ИА REGNUM, всего Воронежская область может принять около семи тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Добавим, что в соседней, Белгородской области, которая является транзитной эвакуированных граждан, остаются находятся 4 295 жителей ДНР, ЛНР и граждан Украины, из них около 2,5 тысячи разместились у родственников и знакомых, более 600 — в местах временного размещения, более тысячи снимают жильё.