Донецк, 20 марта 2022, 11:46 — REGNUM 98 населенных пунктов, включая Угледар, находятся под контролем войск ДНР. Об этом 20 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.
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За минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР ранены 16 человек, из них 2 детей.
За 30 дней обстрелов со стороны ВСУ погибли 55 мирных жителей, 301 человек пострадал, сообщили в ДНР.
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