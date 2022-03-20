Кызыл, 20 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Туве за первый месяц 2022 года количество бракосочетаний резко снизилось на фоне увеличения числа разводов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

PublicDomainPictures Развод

Так, в январе узами брака в республике связали свои отношения 56 пар, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Расторгли семейные отношения в текущем году 77 пар. Число разводов по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 16,7%», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, негативная тенденция сохраняется с прошлого года, когда число разводов резко выросло, тогда как количество бракосочетаний снизилось.

Читайте также: Семьи в Туве стали почти вдвое чаще распадаться в 2021 году