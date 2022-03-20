Иркутск, 20 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Подробности 20 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что на особо охраняемой природной территории местного значения «Птичья гавань» незаконно были размещены отходы 2 класса опасности — литиевые батареи в количестве 10 тонн.

Ущерб, причиненный почве в связи с загрязнением ее химическими веществами медью, цинком, серой, свинцом, оловом составил 1,3 млн рублей.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства, проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года следователями Главного Следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту незаконной рубки древесины на территории Падунского лесничества, совершенной с превышением должностных полномочий.

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